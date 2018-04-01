نادي ليفربول يتلقى خبرا سعيدا من ريال مدريد وبرشلونة عن محمد صلاح

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، ليس ضمن قائمة التعاقدات المتعلقة بناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي ليفربول يتلقى خبرا سعيدا

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي ليفربول ويورجن كلوب المدير الفني للفريق تلقيا أخباراً سعيدة بعدم رغبة ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كانا يخشيان من رحيل هداف الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 29 هدفاً على طريقة البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انضم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن إدارة النادي الكتالوني لن تتمكن من دفع 200 مليون جنيه إسترليني قيمة التعاقد مع محمد صلاح حال ضم جريزمان، أما بالنسبة لنادي ريال مدريد فتسعى الإدارة للتعاقد مع لاعبين آخرين مثل إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

وتحدثت الصحيفة أن بقاء محمد صلاح في نادي ليفربول سيعزز كثيراً من طموحات الإدارة والمدرب يورجن كلوب في حصد الألقاب الموسم المقبل.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء المقبل بملعب “آنفيلد” في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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