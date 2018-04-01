توتنهام يحسم ديربي لندن وأرسنال يقترب

حسم توتنهام قمة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لمصلحته بإطاحته لتشلسي في معقله ستامفورد بريدج، بثلاثة أهداف لهدف.

ورغم تقدم أصحاب الأرض بهدف موراتا في الدقيقة الثلاثين، إلا أن السبيرز نجح في قلب الطاولة وكسب المباراة، حيث أدرك الدنماركي كرستيان إيركسن التعادل لتوتنهام قبل نهاية الشوط الأول، فيما تكفل الدولي الإنجليزي ديلي ألي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثانية والستين والسادسة والستين.

وبهذا الفوز وصل توتنهام إلى النقطة الـ64 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد البلوز عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وقلص أرسنال صاحب المركز السادس الفارق بينه وبين تشلسي الخامس إلى خمس نقاط بفوزه على ضيفه ستوك سيتي بثلاثية نظيفة.

وسجل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ أول أهداف الغنارز في الدقيقة 75 من علامة الجزاء، ليعود ذات اللاعب في الدقيقة 86 ويسجل ثاني أهداف فريقه، أما الهدف الثالث فحمل بصمة الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في آخر أنفاس المباراة.

ووصل الغنارز بهذا الفوز إلى النقطة الـ51، فيما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.

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