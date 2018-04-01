وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يزور طرابلس

عين ليبيا

يصل إلى مدينة طرابلس مساء الثلاثاء وفد رفيع المستوى موفد من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني ايفانتينو”، ويضم الوفد كل من السويسرى السيد ” فيرون موسينقو ” مدير إدراة الاتحادات الوطنية بالفيفا ويرافقه الفرنسي “محمد طه” عضو ادارة الاتحادات الوطنية بالفيفا.

الزيارة التي ستستمر حتى يوم الخميس القادم تهدف إلى دعم الاتحاد الليبى لكرة القدم والنظر فى كل المساعدات الممكنة التي سيقدمها الفيفا للاتحاد الليبى فىي مجالات التطوير والتأهيل والتدريب، والوقوف على الوضع الامني على أرض الواقع وتقييمه من أجل مساعدة ليبيا في رفع الحظر المفروض على ملاعبنا منذ عام 2013 والتنسيق مع الفيفا في كل افاق التعاون في مختلف المجالات التي تهم اللعبة وتطويرها.

وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة رسمية من رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم الدكتور “جمال الجعفري” وتتويجا للجهود والمساعى المبذولة طوال الفترة الماضية من رئيس الاتحاد والسيد الأمين العام الأستاذ “عبدالناصر الصويعي” بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات واللقاءات في المغرب وعمان وغيرهما والتي تكللت جميعها بالنجاح نظرا للعلاقات الطيبة التي تتمتع بها ليبيا على المستوىين الدولي والافريقي.



وسيستهل الوفد الضيف برنامج نشاطه في طرابلس صباح الأربعاء بزيارة لمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم وزيارة لمقار باقي اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم وزيارة لملعب طرابلس الدولي خلال الفترة المسائية لمتابعة جانب من مباراة الاتحاد والشرارة مساء الأربعاء بحضور الجمهور الرياضي، ثم زيارة تفقدية وميدانية لملعب الاكاديمية بجنزور وستختتم زيارة وفد الاتحاد الدولى صباح يوم الخميس القادم.

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