دوري الأبطال| البايرن يعلن عودة “نوير” قريبا.. ويستعد للقاء إشبيليه

عاد النجم مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألمانى، للتدريبات، اليوم الاثنين، بعد غياب استمر 7 أشهر، إثر إصابة مشط القدم التي تعرض لها في سبتمبر الماضى.

وذكرت صحيفة “سبورت 1” الألمانية، أن تعافي “نوير” من الإصابة في تقدم كبير، وأنه حقق تقدما كبيرا أيضاً في التدريب التأهيلي، ويأمل العودة للمنافسات، قبل انطلاق مونديال كأس العالم روسيا 2018.

وقال خافي مارتينيز، لاعب وسط بايرن، في تصريحات لشبكة “إي.إس.بي.إن” قبل مباراة إشبيلية المحدد لها غدا، الثلاثاء، فى ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، “ربما يعتقد الناس أن إشبيلية ليس بكفاءة برشلونة وريال مدريد، لكننى لا أتفق مع ذلك، ولو لم نظهر بأفضل مستوى أمامهم قد يتغلبون علينا”.

وأضاف لاعب وسط بايرن ميونخ أن ما حققه إشبيلية في دور الـ16 بالفوز على مانشستر يونايتد، يعكس قوة فريقهم، و”إنني أعتقد أنه كان جديراً بالفوز فى مباراتى الذهاب والإياب”، واختتم نجم بايرن ميونخ حديثه قائلا “إنهم فريق جيد ويعرفون كيفية التعامل مع المباريات المهمة وكيفية تجاوزها”.

