منتخب سيدات ليبيا يستعد لملاقاة سيدات إثيوبيا الأربعاء

أنهى منتخب سيدات ليبيا لكرة القدم تدريباته في القاهرة ـتحضيرا للقاء نظيره الإثيوبي الأربعاء المقبل ضمن تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات لعام 2018 الحالي بغانا.

وحضر تدريبات فريق سيدات ليبيا التي احتضنها ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، الوفد الليبي برئاسة السيدة سعاد الشيباني رئيسة لجنة الكرة النسائية بالاتحاد الليبي لكرة القدم والسيدة عواطف أبو شويشه رئيسة الاتحاد الرياضي النسائي.

يذكر أن لاعب منتخب ليبيا والأهلي طرابلس والترجي التونسي السابق حسن الفرجاني، هو الذي يتولى تدريب منتخبنا الوطني الذي يضم 8 لاعبات ينشطن في الولايات المتحدة الأمريكية مثل أميرة إندار.

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