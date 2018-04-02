طائرة السويحلى في نصف النهائي الأفريقي للمرة الثالثة

تأهل فريق السويحلي لكرة الطائرة، الاثنين، إلى دور النصف نهائي لبطولة الأندية الافريقية للعبة بعد فوزه على فريق الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في الدور الربع النهائي للبطولة.

وأنهى السويحلي الشوطين الأول والثاني لصالحه في حين تمكن الأهلي من حسم نتيجة الشوط الثالث قبل أن يحسم السويحلي المباراة بتفوفه في الشوط الرابع؛ ليتأهل السويحلى للمرة الثالثة على التوالي لبطولة الأندية الافريقية.

يذكر أن فريق السويحلي قد وصل إلى الدور الربع النهائي للبطولة الأفريقية للعبة المقامة في مصر بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة فيما حل الأهلي بنغازي ثانيا في المجموعة الثالثة.

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