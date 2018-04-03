بوسكيتس يعود إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابه ليعيد التوازن إلى وسط برشلونة

عين ليبيا

قام سيرجيو بوسكيتس لاعب الوسط المدافع في برشلونة، متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد تعافيه من كسر في اصبع القدم، استعداداً للقاء روما الإيطالي الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث ذكر النادي الكاتالوني على موقعه في شبكة الإنترنت أن اللاعب الدولي الإسباني تدرب بشكل طبيعي مع زملائه قبل يومين من اللقاء المرتقب مع روما على ملعب كامب نو في برشلونة.

هذا ولم يُعرف بعد ما إذا كان بوسكيتش قد تعافى تماماً من الإصابة لأن مشاركته أساسياً ضد روما ستعيد التوازن إلى وسط برشلونة الذي عانى كثيراً السبت أمام إشبيلية وبقي متخلفاً بهدفين نظيفين حتى الدقيقتين الأخيرتين حيث تمكن من إدراك التعادل بفضل نجميه الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما يبدو برشلونة الساعي إلى إحراز الثلاثية الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا على غرار عامي 2009 و2015، مرشحاً للفوز على روما ذهابا قبل مباراة الاياب في 10 أبريل على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

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