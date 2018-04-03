اخبار الرياضة

شباب الجبل محطة عبور النصر إلى الرباعي

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل شباب الجبل ضيفا على النصر في مباراته ماقبل الأخيرة من مرحلة الإياب بالدوري الممتاز على أرضية ملعب بنينا في تمام الساعة السادسة والربع.

ويدخل النصر المباراة برغبة الوصول للنقطة السادسة والعشرين لتعزيز حظوظه في بلوغ الدوري الرباعي حيث بات الفريق يحتاج للفوز ولابديل سواه، شرط تعثر التحدي الوصيف في إحدى مبارياته التي تسبق مواجهة النصر مباشرة.

ويسعى شباب الجبل لتعزيز وضعيته في جدول الترتيب العام حيث يتواجد الفريق بالمركز الرابع برصيد إحدى عشرة نقطة خلف الأخضر الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد خمسة عشرة نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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