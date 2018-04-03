شباب الجبل محطة عبور النصر إلى الرباعي

يحل شباب الجبل ضيفا على النصر في مباراته ماقبل الأخيرة من مرحلة الإياب بالدوري الممتاز على أرضية ملعب بنينا في تمام الساعة السادسة والربع.

ويدخل النصر المباراة برغبة الوصول للنقطة السادسة والعشرين لتعزيز حظوظه في بلوغ الدوري الرباعي حيث بات الفريق يحتاج للفوز ولابديل سواه، شرط تعثر التحدي الوصيف في إحدى مبارياته التي تسبق مواجهة النصر مباشرة.

ويسعى شباب الجبل لتعزيز وضعيته في جدول الترتيب العام حيث يتواجد الفريق بالمركز الرابع برصيد إحدى عشرة نقطة خلف الأخضر الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد خمسة عشرة نقطة.

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