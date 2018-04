تأهل طائرة السويحلي إلى نصف النهائي الإفريقي للأبطال

المتوسط:

وصل فريق السويحلي الليبي لكرة الطائرة، إلى الدور النصف النهائي ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، التي ينظمها النادي الأهلي القاهري، خلال الفترة من 27 مارس وحتى 6 أبريل، بعدما تغلب على مواطنه أهلي بني غازي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع 25-14 ، 25-19 ،22-25 ،25-23.

كما تغلب فريق جامعة زيمبابوي على بافيا الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، جاءت 25-15، 25-20 ،22 ـ 25،25-22، وذلك ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ9 إلى الـ16.

وفي اطار مباريات تحديد المراكز من الـ17 إلى 24، فاز فريق بورت الكاميروني على نظيره ريد سكينز بطل ليسوتو بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لاشئ، جاءت نتيجتها 25-19 ، 25-22 ، 25-18.

