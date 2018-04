دوري الأبطال| انطلاق مباريات الدور ربع النهائي غدا

تشهد منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الأربعاء، مواجهتين مرتقبتين، حيث يستضيف برشلونة الإسباني نظيره روما الإيطالي، كما يستضيف يستقبل ليفربول الإنجليزي مواطنه مانشستر سيتي.

برشلونة×روما

تقام على ملعب الكامب نو، معقل برشلونة، متصدر الدوري الاسباني، الذي تمكن من حصد لقب البطولة 5 مرات في تاريخه كان آخرها في عام 2015، إضافة إلى عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد غياب، في الجانب الآخر يعود روما مجدداً للظهور في الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية، منذ عام 2007 و 2008 م أمام مانشستر يونايتد في عامين متتالين.

ليفربول×مانشستر سيتي

وتقام المبارة على ملعب الآنفيلد، معقل الأول، في كلاسيكو قاري منتظر، ويقدم الفريقين على الصعيد المحلي مستويات مميزة، حيث اقترب السيتي من إعلان نفسه بطلاً للدوري الانجليزي، تحت قيادة مدربه الاسباني بيب جوارديولا، الذي يسعى لرد اعتباره من الخسارة الوحيدة التي تلقاها فريقه في الدوري أمام ليفربول بـ4 أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد تألق النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول.

وبحسب الإحصائيات التاريخية التي جمعت المدربين الألماني كلوب والاسباني جوارديولا، فقد تفوق كلوب في 6 مرات وخسر في 5 وتعادلا مرة واحدة، وعلى الصعيد التهديفي للفريقين هذا الموسم، فقد تمكن مانشستر سيتي من تسجيل 126 هدفًا، و ليفربول 113 هدفاً .

