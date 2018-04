المتوسط:

أعلن المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألماني، يوب هاينكس عن تشكيل فريقه الأساسي الذى سيخوض به مباراة إشبيلية الإسباني بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، في المباراة التى تقام فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل الفريق البافاري على النحو التالي

حراسة المرمى: أولريخ

الدفاع: هوميلز – بواتينج – كيميتش – بيرنات

الوسط: تياجو – مارتينيز – فيدال

الهجوم: ريبيري – ليفاندوفسكي – مولر

بينما جاء تشكيل إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى : سوريا

الدفاع: كجاير – لانجليه – نافاس – إسكوديرو

الوسط: نزونزي ، سارابيا ، بيتزارو

الهجوم: كوريا ، فاسكيز ، بين يدر.

وتجمع المباراة الفريقين على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” معقل إشبيلية، علمًا بأن مباراة الإياب على ملعب “أليانز آرينا” ستقام يوم 11 -4 الجارى.

:

The post دوري الأبطال| تعرف على تشكيل بايرن ميونخ وإشبيلية.. الليلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية