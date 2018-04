الاتحاد يفوز على الجزيرة في الدوري الممتاز لكرة اليد

المتوسط:

فاز فريق الاتحاد لكرة اليد على نظيره فريق الجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد بصالة نادي اتحاد الشرطة.

وانتهى اللقاء الذي جمع فريقي الاتحاد والجزيرة بنتيجة 30 مقابل 23،

وأكد مدرب فريق الاتحاد معز بن محفوظ ،أن الفريق استحق الفوز عن جدارة، وأن الجهاز الفني واللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل التركيز لنيل البطولة المحلية ومعانقة اللقب.

وأضاف بن محفوظ، ” أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم المطلوب منهم في هذه المباراة وهو الانتصار لمواصلة رحلة المنافسة نحو لقب الدوري”.

