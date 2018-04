المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق السجون الكيني في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة.

وانتهت المباراة بنتيجة 3 أشواط دون رد حيث جاءت النتائج كالتالي الشوط 25-17 والشوط الثاني 21- 25 والثالث 22- 25.

