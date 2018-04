المتوسط:

واصل فريق الاتحاد لكرة القدم تدريباته استعداد لمباراته مع الشرارة ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز.

وتقام المباراة بين الاتحاد والشرارة على ملعب طرابلس اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا.

