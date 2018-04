المتوسط:

يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته المكثفة استعدادا لمباراته مع فريق اليرموك في الدور الــ 16 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

وأقيمت تدريبات فريق الأهلي بنغازي على ملعب النادي بالزيتون قبل التوجه لمدينة الخمس لمواجهة اليرموك الجمعة المقبل .

The post الأهلي بنغازي يكثف تدريباته استعدادا لمواجهة اليرموك في كأس ليبيا لكرة القدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية