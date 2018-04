المتوسط:

يواجه فريق السويحلي فريق سموحة المصري اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءا للتنافس على المركز الثالث في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة.

يذكر أن فريق طلائع الجيش المصري قد فاز على فريق السويحلي في نصف نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطائرة .

