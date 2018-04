وفد الفيفا يزور طرابلس ويتابع مباراة الاتحاد والشرارة اليوم

المتوسط:

يزور وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يضم كلا من السويسري “فيرون موسينقو” مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا، والفرنسي “محمد طه” عضو إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا، طرابلس.

وتستمر زيارة وفد الفيفا حتى يوم الخميس القادم، وتهدف إلى دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم والنظر في كل المساعدات الممكنة التي سيقدمها الفيفا للاتحاد الليبي في مجالات التطوير والتأهيل والتدريب، والوقوف على الوضع الأمني على أرض الواقع وتقييمه من أجل المساعدة في رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ 2013.

يذكر أن رئيس الاتحاد العام لكرة القدم جمال الجعفري قد أرسل دعوة رسمية للفيفا، ويبدأ الوفد زيارته إلى طرابلس بزيارة مقر الاتحاد الليبي لكرة القدم، وزيارة لمقار باقي اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وزيارة لملعب طرابلس الدولي خلال الفترة المسائية لمتابعة جانب من مباراة الاتحاد والشرارة مساء الأربعاء بحضور الجمهور الرياضي، ثم زيارة تفقدية وميدانية لملعب الأكاديمية بجنزور، وستختتم زيارة وفد الاتحاد الدولي صباح يوم الخميس.

