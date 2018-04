الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته بالفوز على الشرارة

المتوسط:

يلتقي نادي الاتحاد اليوم الأربعاء، نظيره الشرارة، على ملعب طرابلس الدولي، ضمن مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ساعيا لمواصلة الانتصارات، وتسجيل فوزه العاشر على التوالي، حيث أنه لم يفقد أي نقطة.

ويترقب فريق الشرارة تلك المهمة الصعبة خاصة وأنه سيحل ضيفا، على متصدر المجموعة، وأمام جماهيره العريضة، وسيحاول الخروج ولو بنقطة التعادل.

ويتصدر الاتحاد، المجموعة الثالثة، برصيد 27 نقطة، فيما يأتي الشرارة، في ذيل الترتيب، برصيد 4 نقاط.

