وفد”الفيفا” نبحث رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية

قال مدير إدارات الاتحادات الوطنية بالفيفا “فيرون موسينغو” الأربعاء، إن زار ليبيا؛ لبحث رفع الحظر الدولي المفروض على الملاعب الليبية منذ عدة سنوات.

وأوضح “موسينغو” أنه في حال رأى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أنه لا وجود لأي معوقات على الأرض فإنها ستقوم برفع الحظر عن الملاعب الليبية وهو ما نتمنى أن يحدث، مؤكدا أن الاتحاد سيدرس مع الاتحاد الليبي الاحتياجات كافة التي من شأنها تحسين النشاط الرياضي في ليبيا، وفق ما نشره الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية.

يُذكر أن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم وصل العاصمة طرابلس، الثلاثاء؛ لبحث رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية، والصعوبات التى تواجه الاتحاد الليبي للعبة.

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