غوارديولا: سأكون أحمقا لو غيرت أسلوبي

(رويترز)- قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يخشى القوة الدافعة لمنافسه ليفربول في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه لن يغير أسلوبه الهجومي قبل لقاء الذهاب غدا الأربعاء.

وكانت الهزيمة الوحيدة لسيتي في مسيرته الرائعة بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم على يد ليفربول 4-3 في يناير كانون الثاني الماضي لكن فريق جوارديولا كافح بعد تأخره 4-1 ويعد الفريقان الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري هذا الموسم حيث أحرز سيتي 88 هدفا مقابل 75 لليفربول.

وقال غوارديولا إنه سيكون أحمقا إذا تخلى عن نهجه الهجومي غدا حتى إذا كانت المواجهة من مباراتي ذهاب وإياب ، كما صرح خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “إذا قلت إنني سأعتمد على طريقة مختلفة سيظن اللاعبون أنني جبان”،وأضاف “أضع في الاعتبار بالطبع قيمة ليفربول وإمكاناته وأخشى حالة الزخم لديه لكنني لن أدافع 90 دقيقة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وخرج سيتي من دور 16 في الموسم الماضي أمام موناكو بعد فوزه بملعبه 5-3 ثم خسر إيابا 3-1 ليودع المسابقة بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض. وكان المدرب الإسباني قد شدد على أن فريقه بحاجة للتحلي بالهدوء والثبات عند التعرض للضغط وتابع أنه “لا يجب أن ننسى أن المواجهة من 180 دقيقة لكننا لم نتمكن من اجتياز الضغط في الموسم الماضي.

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