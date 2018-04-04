أميركا الشمالية تريد دعم السعودية بمونديال 2026

(رويترز)- سعى القائمون على عرض أميركا الشمالية المشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 الثلاثاء، للحصول على دعم السعودية لملف الترشح قبل نحو شهرين على إعلان الفائز بحق استضافة النهائيات التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وقدم مسؤولون من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك طلب الاستضافة المشترك للبطولة بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مارس الماضي وسيفاضل الفيفا بين العرض الثلاثي المشترك وبين عرض المغرب، الذي تقدم بعرض لخامس مرة بعد فشله في 1994 و1998 و2006 و2010، في الجمعية العمومية للمؤسسة الدولية يوم 13 يونيو في موسكو.

وشرح كارلوس كورديرو رئيس اتحاد كرة القدم في الولايات المتحدة تفاصيل ملف الاستضافة الأميركي المشترك خلال استقبال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية السعودية له اليوم وأضافت الهيئة العامة للرياضة “قدم رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت عرضا عن ملف الاستضافة المشترك وأبرز ما يتضمنه من جوانب واستعدادات لاستضافة الحدث متطلعا لدعم المملكة لهذا الملف”.

وستقام المباريات في الدول الثلاث في حالة نجاح العرض الأميركي المشترك وكانت آخر واستضافة للولايات المتحدة لكأس العالم عام 1994 فيما أقيمت النهائيات في المكسيك في عامي 1970 و1986.

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