بحضور وفد الاتحاد الدولي .. الاتحاد يقابل الشرارة والنصر عينه على تأكيد الصدارة

بنغازي 04 مارس 2018 ( وال ) – تتواصل مباريات الدوري الليبي الممتاز، اليوم الأربعاء، وذلك بإقامة ثلاثة مواجهات موزعة على ثلاثة ملاعب، تحمل كل مواجهة إثارة وتشويق على مستوى الترتيب.

على ملعب طرابلس الدولي يلتقي فريقا الاتحاد وضيفه الشرارة، وذلك لحساب إياب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

فريق الاتحاد يدخل اللقاء وهو متصدر المجموعة الثالثة ويسعى لتأكيد انتصاره وتحقيق الفوز العاشر توالياً، فيما يأمل الشرارة تحقيق نتيجة إيجابية الخروج ولو بنقطة التعادل.

ومن المحتمل أن يكون حاضراً وفد الاتحاد الدولي “فيفا” أعلن مصدر في الاتحاد الليبي لكرة القدم، في إطار دراسة إمكانية رفع الحظر الجزئي عن الملاعب الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الاتحاد يتصدر، المجموعة الثالثة، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الشرارة، ذيل الترتيب، برصيد 4 نقاط.

النصر يستضيف شباب الجبل وعلى ملعب شهداء بنينه ولحساب المجموعة الثانية، يستضيف فريق النصر المتصدر للمجموعة الثانية فريق شباب الجبل ،ضمن منافسات إياب الأسبوع الخامس نت الدوري الليبي لكرة القدم. وسيدخل النصر اللقاء باحثاً عن الانتصار ومواصلة النتائج الإيجابية وتأكيد الصدارة، ويحتاج النصر إلى الفوز للابتعاد عن أقرب منافسة التحدي وضمان ورقة التأهل إلى المربع الذهبي، فيما يسعى جبل الجبل لتحقيق المبتغاة والتقدم على لائحة الترتيب. يذكر أن النصر يحتل الترتيب الأول لفرق المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة، فيما يأتي شباب الجبل رابعاً برصيد 11 نقطة. السويحلي يستقبل الترسانة وعلى ملعب مصراتة يستقبل فريق السويحلي فريق الترسانة، وذبك لحساب فرق المجموعة الثالثة، ضمن منافسات دوري الأضواء الليبي. السويحلي يدخل اللقاء من أجل تعويض تعادله في الأسبوع الماضي، ويريد تحقيق الفوز للإقتراب أكثر من المتصدر الاتحاد، فيما يدخل الترسانة، بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن فرق القاع ويحتل السويحلي المرتبة الثانية في خارطة سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحل الترسانة، خامسا برصيد 7 نقاط. ( وال – بنغازي ) س أ/ ع م

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