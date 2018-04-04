وفاة قائد منتخب إنجلترا السابق

توفي قائد منتخب إنجلترا السابق راي ويلكينز، الأربعاء، في أحد مستشفيات لندن، عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وعانى ويلكينز من توقف في القلب السبت الماضي، وأدخل إلى مستشفى “سانت جورج”، حيث وضعه الأطباء في غيبوبة صناعية.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، في بيان على “تويتر”: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راي ويلكينز لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عن عمر 61 عاما. نتقدم بأحر التعازي لكل أعضاء الرابطة وأفراد أسرته وجميع أصدقائه”.

وشارك ويلكينز في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، بين عامي 1976 و1986، كما لعب أكثر من 150 مباراة في كل من تشلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، ولعب أيضا لفترات قصيرة مع ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وخلال مسيرته التدريبية التي امتدت على مدار 20 عاما، تولى تدريب كوينز بارك رينجرز وفولهام والمنتخب الأردني، كما عمل مساعدا في تشلسي فترتين منفصلتين.

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