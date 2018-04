برشلونة يفوز على ضيفه روما بدوري أبطال أوروبا

المتوسط:

فاز فريق برشلونة على ضيفه روما، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مدافع روما الإيطالي دانيلي دي روسي، هدف الفريق الكاتالوني، في الدقيقة 38، بـ “نيران صديقة” خطأ في مرماه أثناء محاولته تشتيت الكرة من أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا اقترب من نهايته، حيث وصل قطار ذات الأذنين لمحطة ربع النهائي، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء 3 أبريل ومن المقرر أن ينتهي يوم الأربعاء 11 أبريل.

