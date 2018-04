المتوسط:

يلتقي فريق الاتحاد لفئة البراعم لكرة القدم نظيره فريق المدينة ، في المباراة النهائية للدوري الممتاز للبراعم ، اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة مساءً ، بملعب الأكاديمية بجنزور .

وأكد مدرب فريق الاتحاد عبد المطلب معوال، ” إنه لم يتوقع إتمام الدوري بهذا الشكل ، وأن فريق الاتحاد هو الأجدر بالتتويج بالدوري طالما تم تغيير النظام المنصوص عليه”.

The post براعم الاتحاد يواجه المدينة في دوري الممتاز للبراعم لكرة القدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية