المتوسط:

كرمت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA من خلال تقديم بعض الهدايا ودرع النادي، اليوم الأربعاء.

وكرمت اللجنة وزارة الداخلية وهيئة الشباب والرياضة وإدارة شركة المنشات الرياضية لما بدلوه من جهد في سبيل إنجاح زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلي ليبيا.

يذكر أن وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” قد زار طرابلس أمس لرفع الحظر على الملاعب الليبية ودعم كرة القدم في ليبيا.

مغادرة وفد Fifa وبعض الشخصيات التي كانت حاضرة في ملعب طرابلس الدولي Posted by ‎نادي الاتحاد – ليبيا‎ on Wednesday, April 4, 2018

The post نادي الاتحاد يكرم وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية