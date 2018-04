المتوسط:

زار وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA) مقر نادي اليرموك الرياضي الثقافي الاجتماعي بجنزور، الأربعاء .

واستمع وفد الفيفا لمسئولي النادي، وقام الوفد بجولة تفقدية على مرافق وملاعب وعلى صالة الألعاب بالنادي ، والاطلاع على آخر مستجدات مشروع المدرجات العملاق الذي ينفذه شباب اليرموك.

يذكر أن فريق اليرموك سيواجه الأهلي بنغازي يوم الجمعة المقبل .

The post وفد ” الفيفا ” يزور مقر نادي اليرموك بجنزور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية