المتوسط:

يشارك منتخب ليبيا لبناء الأجسام في بطولة مالطا الدولية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة المنتخب الليبي لكمال الأجسام اليوم الأربعاء إلى مالطا للمشاركة في البطولة.

وتضم بعثة المنتخب كلا من اللاعب أبوعجيلة بوراس والذي توج بفضية بطولة العالم التي جرت بإسبانيا، و اللاعب محمد الفرجاني والذي توج سابقا ببرونزيتي بطولتي الجزائر واليونان الدوليتين للعبة.

The post ليبيا تشارك في بطولة مالطا لكمال الأجسام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية