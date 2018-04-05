الاتحاد والسويحلي يعمقان جراح الشرارة والترسانة

طرابلس – بوابة الوسط: محمد قواس

شهدت مباراة الاتحاد والشرارة التي أقيمت بملعب طرابلس حضور وفد الفيفا للمباراة والذي حضر الشوط الأول من هذه المباراة وتم تكريمه من إدارة الاتحاد بمنحه درع النادي كما شهدت المباراة رباعية نظيفة للاتحاد ضد فريق الشرارة الذي يعاني من شبح الهبوط في منافسات المجموعة الثالثة.

المباراة اعتمد فيها فريق الاتحاد على الضغط والهجمات المتكررة وفريق الشرارة وخصوصًا حارس المرمي الذي تصدي للعديد من الهجمات رغم قبوله أربعة أهداف في هذه المباراة .. وسجل أهداف الاتحاد في الدقيقة 2 محمد الطبال في الدقيقة 66 المعتصم الصبو في الدقيقة 82 ناجي داره في الدقيقة 90 أحمد التربي.

بهذه النتيجة وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 30 وتأهل حسابياً إلى دور الأربعة ، أما فريق الشرارة تصعبت أموره كثيرًا ورصيده 4 نقاط فقط.

في ملعب مصراتة سقط فريق الترسانة هو الآخر في فخ فقدان المباريات وفقد نتيجة مباراته مساء اليوم أمام فريق السويحلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

فريق السويحلي الذي كان أكثر استحواذًا على الكرة رغم الفرص القليلة التي تحصل عليها فريق الترسانة ومن خلال هذا الاستحواذ استطاع مهاجم فريق السويحلي البرازيلي ماتيوس تسجيل الهدف الأول للسويحلي في الدقيقة 12 وأضاف الهدف الثاني هاشم بليتوا في الدقيقة 18 والهدف الثالث والثاني كان للبرازيلي ماتيوس في الدقيقة 28 ومن غلطه دفاعية استطاع لاعب فريق الترسانة ابراهيما كوليبالي من تسجيل هدف الترسانة الوحيد في الدقيقة 31 من زمن هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ورغم تحرك فريق الترسانة للبحث عن أهداف وكانت له فرص كثيرة لم يستغلها بشكل صحيحًا ، أضاف فريق السويحلي الهدف الرابع عن طريق مهاجمه أنس اكحول في الدقيقة 68 لتنتهي المباراة بفوز السويحلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

فريق السويحلي رفع رصيده إلى 20 نقطة من 9 مباريات ، أما فريق الترسانة فرصيده من النقاط 7 نقاط من 10 مباريات.

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