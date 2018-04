وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يشارك وفد الفيفا جولته في الملاعب

المتوسط:

حضر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن مع وفد الاتحاد الدولي للفيفا مباراة كرة القدم التي أقيمت الأربعاء على ملعب طرابلس الدولي بالعاصمة طرابلس.

وشددت مديرية أمن طرابلس الترتيبات الأمنية داخل وخارج أرضية الملعب بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى وذلك لتأمين زيارة الوفد.

يذكر أن وفد الفيفا قد زار طرابلس وذلك لرفع الحظر على الملاعب الليبية ودعم الكرة الليبية.

