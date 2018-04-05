محمد صلاح يخرج مصاباً من الملعب وليفربول يتحدث في بيان رسمي عن الإصابة

عين ليبيا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح سيخضع للكشف الطبي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورغن كلوب المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عقب المباراة «إن صلاح جاء إليه أثناء المباراة وأخبره إنه يشعر في بعض الأحيان بشيء، مضيفاً أن كان ذلك كافياً بالنسبة له حتى بدون استشارة الطبيب، باتخاذ قرار تبديله».

وحسب وسائل الإعلام، فإن الإصابة التي يعاني منها محمد صلاح هي بسبب العضلة الضامة وكان تغييره في المباراة، خوفا من تفاقم الإصابة.

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