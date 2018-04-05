برشلونة يتفوق على ريال مدريد عبر شاشات التلفزيون

تصدر نادي برشلونة الإسباني، قائمة الفرق التي تحظى مبارياتها بأكبر عدد من المشاهدين في التلفزيون الإسباني خلال الموسم الحالي 2017/2018.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن التقرير الصادر من مركز “Palco23” يكشف عن امتلاك الفريق الكتالوني المزيد من المتابعين على شاشات التلفزيون متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

أضافت الصحيفة، أنه شاهد مباريات برشلونة عبر التلفزيون الإسباني 35 مليون و586 ألف، متفوقا بفارق ضئيل عن الفريق الملكي الذي تابعه 35 مليون و295 ألف، فيما يأتي ريال بيتيس في المركز الثالث بـ23 مليونا و648 ألف مشاهد.

يذكر أن برشلونة يعيش موسما رائعا في مختلف البطولات حيث يغرد منفردًا بصدارة الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد “الوصيف”، كما يخوض نهائي كأس الملك ضد إشبيلية في 21 أبريل الجاري، واقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على روما الإيطالي 4/1 مساء الأربعاء في ربع نهائي المسابقة.

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