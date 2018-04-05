اخبار الرياضة

النصر يقترب من الرباعي بفوز على شباب الجبل

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

واصل فريق النصر صدراته للمجموعة الثانية للدوري الممتاز الليبي لكرة القدم بعد تسجيله الفوز الخامس له على التوالي عقب تفوقة على ضيفه شباب الجبل بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء في ملعب شهداء بنينا.

شوط المباراة الأول لم يرتقي للمستوى وانتهى بالتعادل السلبي 0-0 وتواصل اللعب سجالاً في الشوط الثاني وكان منعطف المباراة خروج لاعب شباب الجبل العبيدي بالبطاقة الحمراء ليتمكن النصر من تسجيل 3 أهداف في آخر ربع ساعة من المباراة عن طريق نجم الفريق وهدافه خالد مجدي وصانع الألعاب مفتاح طقطق هدفين.

وبذلك واصل فريق النصر انفراده بصدارة الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 7 نقاط عن التحدي الذي تتبقى له مباراتين مؤجلتين بينما توقف رصيد فريق شباب الجبل عند 11 نقطة .

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