مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 – 4 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 5 – 4 – 2018، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية أبرزها مواجهة فريقي آرسنال الإنجليزي وسسكا موسكو الروسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغال في ذهاب دور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

لايبزيج الألماني × مارسيليا الفرنسي – التاسعة وخمس دقائق – beIN SPORTS HD 4

آرسنال الانجليزي × سسكا موسكو الروسي – التاسعة وخمس دقائق – beIN SPORTS HD 2

أتلتيكو مدريد الاسباني × سبورتنج لشبونة البرتغالي – التاسعة وخمس دقائق – beIN SPORTS HD 3

لاتسيو الإيطالي × ريد بول سالزبورج النمساوي – التاسعة وخمس دقائق – beIN SPORTS HD 5

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