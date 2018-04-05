كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد وملاعب دور الـ16 لمسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018 حيث سيلتقي الجمعة فريقي اليرموك مع الاهلي بنغازي على ملعب المدينة الرياضية الخمس بينما في طرابلس يلتقي المحلة بجاره المجد في ستكون قمة مباريات الدور التي ستجمع الأهلي طرابلس مع نظيره المدينة على ملعب طرابلس السبت المقبل وفي نفس اليوم يحل فريق التعاون اجدابيا ضيفا على هلال بنغازي بينما ستكون مباريات الأحد الاخضر مع الجمارك والترسانة مع الخمس بملعب طبرق فيما تتكرر مواجهة الاتحاد والشط هذا الموسم بملعب طرابلس الثلاثاء وتختتم المباريات الخميس المقبل بديربي المنطقة الوسطى بين خليج سرت والاتحاد المصراتي بملعب المرج
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قناة 218 الليبية
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