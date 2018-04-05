اخبار الرياضة

مواعيد وملاعب دور الـ16 لمسابقة كأس ليبيا 

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد وملاعب دور الـ16 لمسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018 حيث سيلتقي الجمعة فريقي اليرموك مع الاهلي بنغازي على ملعب المدينة الرياضية الخمس بينما في طرابلس يلتقي المحلة بجاره المجد في ستكون قمة مباريات الدور التي ستجمع الأهلي طرابلس مع نظيره المدينة على ملعب طرابلس السبت المقبل وفي نفس اليوم يحل فريق التعاون اجدابيا ضيفا على هلال بنغازي بينما ستكون مباريات الأحد الاخضر مع الجمارك والترسانة مع الخمس بملعب طبرق فيما تتكرر مواجهة الاتحاد والشط هذا الموسم بملعب طرابلس الثلاثاء وتختتم المباريات الخميس المقبل بديربي المنطقة الوسطى بين خليج سرت والاتحاد المصراتي بملعب المرج

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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