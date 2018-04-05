الجمارك يتخطى المحلة استعدادا لكأس ليبيا

التقى بملعب نادي المحلة الرياضي فريقا المحلة واتحاد الجمارك في منافسة ودية استعدادا للدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

وانتهى اللقاء الذي اتسم بالإثارة والندية بفوز الفريق الضيف، اتحاد الجمارك، بهدف دون مقابل بعدما قدم أبناء المدرب عادل الشتيوي مستوى متميز خاصة في الشوط الأول.

وسيطر الفريق البرتقالي على مجريات الشوط الثاني وكاد أن يخرج بالتعادل لولا التسرع وسوء الحظ.

ويذكر أن المحلة سيواجه جاره المجد ضمن مباريات الكأس يوم الجمعة المقبل بينما سيصطدم الجمارك بفريق الأخضر داخل ملعب طبرق الأحد القادم.

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