2500 دينار لكل لاعب في «براعم الاتحاد» بعد فوزهم على المدينة

احتفت اللجنة التسييرية والجمعية العمومية لنادي الاتحاد بفريق البراعم في كرة القدم بعد تتويجهم، اليوم الخميٍ، ببطولة طرابلس إثر فوزهم على المدينة في نهائي البطولة التي لم تسجل أي خسارة لبراعم الاتحاد .

واسُتقبل فريق البراعم داخل النادي في أجواء احتفالية بهيجة تشجيعا وتحفيزا لهم ، وقد كرمت اللجنة التسييرية اللاعبين بمنحهم مكافأة مالية بقيمة 2500 دينار لكل لاعب ثم أقيمت مأدبة عشاء على شرفهم احتفالا بصعودهم لمنصة التتويج.

وكان عضو اللجنة التسييرية صلاح العزابي قد صرح بأن استقبال البراعم الابطال وتكريمهم هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه المواهب الواعدة التي تبشر بمستقبل زاهر لنادي الاتحاد، مشيرًا إلى أن مستوى وأداء البراعم يؤكد تفوقهم وتميزهم.

