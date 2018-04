المتوسط:

خسر فريق الأهلي بنغازي أمام نظيره فريق الخدمات الكيني في بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة.

وانتهت المباراة بنتيجة 3- 2 لصالح الخدمات الكيني لتنتهي المباراة بخسارة الأهلي بنغازي .

وخرج الأهلي بنغازي من هذه البطولة متوجا بالمركز السادس إفريقيا.

