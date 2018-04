نادي الاتحاد يكرم فريق البراعم لفوز ببطولة طرابلس لكرة القدم

المتوسط:

احتفلت اللجنة التسييرية والجمعية العمومية لنادي الاتحاد بفريق براعم كرة القدم بعد الفوز ببطولة طرابلس عقب انتصارهم على فريق المدينة في نهائي البطولة.

واستقبل فريق البراعم داخل النادي في أجواء احتفالية بهيجة تشجيعا وتحفيزا لهم ، و كرمت اللجنة التسييرية لاعبي الفريق بمنحهم مكافأة مالية بقيمة 2500 دينار لكل لاعب .

وأكد عضو اللجنة التسييرية صلاح العزابي، ” إن استقبال البراعم الأبطال وتكريمهم هو أقل ما يمكن تقديمه لمواهبنا الواعدة التي تبشر بمستقبل زاهر لنادي الاتحاد منبع الأبطال ومصدر المواهب”.

وأضاف العزابي،” أن مستوى وأداء البراعم يؤكد تفوقهم وتميزهم مما يدفعنا لمزيد الاهتمام بهم للوصول إلى أعلى المراتب”.

