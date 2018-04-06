المتوسط:
فاز فريق الاتحاد على فريق الترسانة بخمسة أهداف مقابل صفر، في إطار تصفيات كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات .
وشهدت المباراة بين فريقي الاتحاد والترسانة أزمة انسحاب الترسانة احتجاجا على هدف اللاعب محمد رحومة حيث رفض مدرب الترسانة احتساب الهدف وطلب من لاعبيه مغادرة الملعب .
واحتسب الحكم فوز الاتحاد بالمباراة بعد قراره بخسارة الترسانة بسبب انسحابه من المباراة ، ليتأهل الاتحاد للدور السادس عشر من تصفيات كأس ليبيا للصالات.
The post تأهل فريق الاتحاد للدور 16 لكأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات appeared first on صحيفة المتوسط.
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