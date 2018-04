تأهل فريق الاتحاد  للدور 16 لكأس ليبيا  لكرة القدم داخل الصالات

المتوسط:

فاز فريق الاتحاد على فريق الترسانة بخمسة أهداف مقابل صفر، في إطار تصفيات كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات .

وشهدت المباراة بين فريقي الاتحاد والترسانة أزمة انسحاب الترسانة احتجاجا على هدف اللاعب محمد رحومة حيث رفض مدرب الترسانة احتساب الهدف وطلب من لاعبيه مغادرة الملعب .

واحتسب الحكم فوز الاتحاد بالمباراة بعد قراره بخسارة الترسانة بسبب انسحابه من المباراة ، ليتأهل الاتحاد للدور السادس عشر من تصفيات كأس ليبيا للصالات.

