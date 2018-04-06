السيتي يبحث عن التتويج من بوابة الديربي

تتوجه العيون مساء السبت صوب ملعب الاتحاد مسحر قمة مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي المتصدر الذي يبحث عن التتويج، ومانشستر يونايتد، الوصيف الذي يسعى للعرقلة وتأخير التتويج.

مباراة حسم اللقب ومباراة استعادة الثقة قبل موقعة إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، كما أنها مباراة تهم مدينة بأسرها بين النصف الأزرق وخصمه الأحمر.

وعلى الرغم من ابتعاد المان يونايتد بفارق 16 نقطة عن مستضيفه، سيحاول جوزيه مورينهو الأخذ بالثأر من سقوط الذهاب عندما رقص غوارديولا ورجاله في الأولد ترافود ابتهاجا بالفوز بديربي الذهاب.

أما صاحب الأرض، ورغم ضمانه اللقب ولو بعد هذه الجولة، فإنه يدرك قيمة الفوز وتأثيره المعنوي قبل معركة الثلاثاء القادم ضد ليفربول في إياب ربع نهائي الأبطال.

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