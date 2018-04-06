اخبار الرياضة

البودي ودلة في زيارة أخوية للأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار الثنائي المنتمي لنادي الخمس هاشم بن دلة والحارس وسام البودي مقر إقامة النادي الأهلي بنغازي في طرابلس حيث يستعد الفريق لمواجهة اليرموك لحساب مباريات كأس ليبيا لكرة القدم.

ولعب دلة في صفوف الأهلي بنغازي منذ عام 2007 حتى عام 2014 واشتهر بالأهداف الحاسمة، أهمها هدفه في مرمى النصر عام 2009 في ديربي بنغازي.

بينما مثل البودي ألوان المشوار الطويل عام 2014 وخاض معه تجربة البطولة الأفريقية للأندية حيث ساهم اللاعب في إقصاء الأهلي المصري في مباراة تاريخية رسخت في ذاكرة الجمهور الليبي.

وشهدت الزيارة تبادل الصور التذكارية بين اللاعبين واسترجاع الذكريات التي جمعتهم بمؤسسة المشوار الطويل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك