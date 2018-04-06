البودي ودلة في زيارة أخوية للأهلي بنغازي

زار الثنائي المنتمي لنادي الخمس هاشم بن دلة والحارس وسام البودي مقر إقامة النادي الأهلي بنغازي في طرابلس حيث يستعد الفريق لمواجهة اليرموك لحساب مباريات كأس ليبيا لكرة القدم.

ولعب دلة في صفوف الأهلي بنغازي منذ عام 2007 حتى عام 2014 واشتهر بالأهداف الحاسمة، أهمها هدفه في مرمى النصر عام 2009 في ديربي بنغازي.

بينما مثل البودي ألوان المشوار الطويل عام 2014 وخاض معه تجربة البطولة الأفريقية للأندية حيث ساهم اللاعب في إقصاء الأهلي المصري في مباراة تاريخية رسخت في ذاكرة الجمهور الليبي.

وشهدت الزيارة تبادل الصور التذكارية بين اللاعبين واسترجاع الذكريات التي جمعتهم بمؤسسة المشوار الطويل.

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