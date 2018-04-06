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تفوّق ليبي في البطولة الأفريقية للطائرة 

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حاز اللاعب عبد الرحمن دغدنه على جائزة أفضل معد في بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة نظرا لما قدمه اللاعب في البطولة من مستوى فني كبير.

وجاء تتويج دغدنة بعد مباراة فريقه وسموحة الترتيبية، حيث تفوق على عدة لاعبين بارزين في البطولة  لتثبت الطائرة الليبية قوة حضورها في البطولة بهذا التتويج.

وهذا التتويج ليس الأول للاعبي السويحلي في تاريخ مشاركاته، حيث نال لاعبو الفريق أكثر من جائزة فردية في المشاركات العربية والإفريقية.

وأنهى السويحلي مشاركته في البطولة في المركز الرابع إثر خسارته أمام سموحة المصري بنتيجة شوطين مقابل ثلاثة أشواط في المباراة الترتيبية.

وقدم السويحلي مباراة جيدة للغاية ونجح في مقارعة الفريق المصري الذي عرف كيف يخطف نقاط الشوط الخامس والفاصل.

وتعتبر مشاركة الفريق الليبي الذي كان قريبا من الوصول للمباراة النهائية، ناجحة، لولا بعض الجزئيات التي آلت دون ذلك وجعلته ينافس فقط على المركز الثالث والذي بدوره لم يوفق الفريق الليبي في نيله أمام الفريق المصري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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