تفوّق ليبي في البطولة الأفريقية للطائرة 

حاز اللاعب عبد الرحمن دغدنه على جائزة أفضل معد في بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة نظرا لما قدمه اللاعب في البطولة من مستوى فني كبير.

وجاء تتويج دغدنة بعد مباراة فريقه وسموحة الترتيبية، حيث تفوق على عدة لاعبين بارزين في البطولة لتثبت الطائرة الليبية قوة حضورها في البطولة بهذا التتويج.

وهذا التتويج ليس الأول للاعبي السويحلي في تاريخ مشاركاته، حيث نال لاعبو الفريق أكثر من جائزة فردية في المشاركات العربية والإفريقية.

وأنهى السويحلي مشاركته في البطولة في المركز الرابع إثر خسارته أمام سموحة المصري بنتيجة شوطين مقابل ثلاثة أشواط في المباراة الترتيبية.

وقدم السويحلي مباراة جيدة للغاية ونجح في مقارعة الفريق المصري الذي عرف كيف يخطف نقاط الشوط الخامس والفاصل.

وتعتبر مشاركة الفريق الليبي الذي كان قريبا من الوصول للمباراة النهائية، ناجحة، لولا بعض الجزئيات التي آلت دون ذلك وجعلته ينافس فقط على المركز الثالث والذي بدوره لم يوفق الفريق الليبي في نيله أمام الفريق المصري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية