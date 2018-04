خسارة قاسية بثمانية لمنتخب ليبيا للسيدات أمام إثيوبيا

المتوسط:

تعثر منتخب ليبيا لكرة القدم للسيدات، من تحقيق نتائج إيجابية في ذهاب المرحلة الأولى، من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2018، لتتعقد مهمة صعوده للبطولة، المؤهلة إلى كأس العالم 2019 في فرنسا.

وتعرض منتخب ليبيا لخسارة قاسية من ضيفه الإثيوبي (0-8)، في العاصمة المصرية القاهرة، وستجرى مباراة الإياب يوم 10 أبريل، في أديس أبابا.

وسيتأهل الفائزين إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات، التي تتواجد فيها منتخبات الصف الأول بالقارة، كبطل النسخة الماضية (2016)، منتخب نيجيريا، ووصيفه منتخب الكاميرون.

ويعتبر غياب سيدات مصر مفاجأة غير سارة، رغم نجاحهن في التواجد ببطولة أفريقيا 2016، في الكاميرون، عندما أحرزن ثلاث نقاط، وخرجن من دور المجموعات بصعوبة.

ومن المقرر نهائيات البطولة في غانا، خلال نوفمبر المقبل.

