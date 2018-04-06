الأهلى بنغازي في ضيافة السويحلي

استوقف جمهور نادي السويحلي في مصراتة جماهير نادي الأهلي بنغازي المتجهين إلى ملعب الخمس لمؤازرة فريقهم الأول أمام ضيفه اليرموك في مسابقة الكأس .. لتبعثوا برسالة مفادها أن ما عجزت عنه جلسات المصالحات الوطنية برعاية الحكومات الليبية المتعددة، والمنظمات الاجتماعية، وحتى الأممية قام به شباب ينتمون للوطن قبل أنديتهم، مؤكدين على وحدة التراب والدم وأن السياسة وتطرف البعض لا ينبغي أن يعمم على الكل .

حفاوة وترحاب بجمهور المشوار الطويل أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، وأن ليبيا لن تكون إلا واحدة ليمتزج الأحمر الأهلاوي بنظيره السويحلي في لوحة جميلة تجسد أسمى معاني الأخوة والمودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية