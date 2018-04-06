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«الليبي لكرة الطاولة» يكلف حكاما بالإشراف على دورة تدريبية بـ «الجبل الأخضر»

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدر الأمين العام للاتحاد العام الليبي لكرة الطاولة مصطفى عبد الله صقر، قراراً بتكليف الحكام والمدربين للإشراف على دورة تدريبية بمنطقة الجبل الأخضر .

وجاء في القرار، تكليف:  حنبلي السنوسي ( دورة التحكيم )، صالح الكاديكي ( دورة التحكيم )،  وعلي الزدومي ( دورة المدربين )، للإشراف على الدورة التدريبية للحكام والمدربين المزمع إقامتها في نطاق الاتحاد الفرعي بمنطقة الجبل الأخضر، بعد التنسيق بين الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر والحكام .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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