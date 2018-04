«الليبي لكرة الطاولة» يكلف حكاما بالإشراف على دورة تدريبية بـ «الجبل الأخضر»

المتوسط:

أصدر الأمين العام للاتحاد العام الليبي لكرة الطاولة مصطفى عبد الله صقر، قراراً بتكليف الحكام والمدربين للإشراف على دورة تدريبية بمنطقة الجبل الأخضر .

وجاء في القرار، تكليف: حنبلي السنوسي ( دورة التحكيم )، صالح الكاديكي ( دورة التحكيم )، وعلي الزدومي ( دورة المدربين )، للإشراف على الدورة التدريبية للحكام والمدربين المزمع إقامتها في نطاق الاتحاد الفرعي بمنطقة الجبل الأخضر، بعد التنسيق بين الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر والحكام .

