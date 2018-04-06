اتحاد اليد يستحدث اتحاد فرعي يشمل كل المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر اﻻتحاد الليبي لكرة اليد قرار رقم 25 لسنة 2018 بتشكيل اﻻتحاد الفرعي لكرة اليد ليشمل مدن وقرى جديدة من رأس ﻻنوف حتى أمساعد تحت اسم اﻻتحاد الفرعي لكرة اليد المنطقة الثانية برئاسة خميس المغربي.

وقال المغربي “الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اﻻتحاد العام الليبي لكرة اليد وكافة الأندية والزملاء في أسرة كرة اليد التي أعطتني الثقة”.

وأضاف في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ “الحمل ثقيل ولكن سأكون عند حسن الظن صحبة زملائي في الاتحاد الفرعي”.

وضم الاتحاد الفرعي لكرة اليد المنطقة الثانية إلى جانب خميس المغربي كل من أبوبكر يوف الزوكي نائب أول و محود مفتاح دلاف نائب ثاني و عادل محمود بن شتوان أمين عام و أمراجع العبيدي أمين صندوق و بعضوية كل من سالم صالح جاد الله و رمضان فتحي رمضان و ميلود خليفة الفيتوري.

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