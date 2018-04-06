الأهلي بنغازي يتخطى اليرموك ويتأهل لثماني الكأس

تمكن فريق الأهلي ببنغازي، الجمعة، من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف على حساب فريق اليرموك في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الخمس ضمن مباريات الدور 16 لكأس ليبيا.

وسجل مهاجم اليرموك محمد عياد أول أهداف المباراة في منتصف الشوط الثاني قبل أن يعادل الأهلي بنغازي النتيجة عن طريق هداف الفريق أحمد كرواع، وقبل نهاية المباراة بدقائق نجح البديل سعد البرداح من إحراز الهدف الثاني لصالح الأهلي؛ ليتأهل للدور الثماني من مسابقة كأس ليبيا

وسيقابل الأهلي بنغازي في دور الثمانية الفريق المتأهل من مباراة الهلال والتعاون.

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