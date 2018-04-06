رفع عقوبة الايقاف عن النجم الليبي أكرم الزوي

أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد اللاعب الليبي المحترف أكرم الزوي أن الفيفا رفعت عنه عقوبة الإيقاف .
وغرد هداف فريق الفيصلي سابقاً والمنتقل حديثاً للدوري الكوردستاني، اليوم الجمعة، على التويتر ” الحمد لله ربي العالمين تم فك العقوبة الظالمة واضاف أحب أن اشكر صاحب السموالامير علي بن الحسين والاتحاد الاردني وكل من ساندني في رفع العقوبة وختم حمد لله دائماً وابداً .
وكان الاتحاد العربي قد عاقب خمسة من لاعبي الفيصلي بإيقاف كل منهم سنة ميلادية، على هامش أحداث نهائي بطولة الأندية العربية التي أقيمت في مصر.
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