التحدي يهزم نجوم اجدابيا ويبقي على آماله في بلوغ الرباعي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ابقى فريق التحدي على اماله في بلوغ الدور الرباعي عقب تحقيقه لفوز صعب امام نجوم اجدابيا 2-1 اليوم الجمعة في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتقدم نجوم اجدابيا أولا ً ونجح التحدي في تعديل النتيجة عن طريق خطاب النجار قبل دقائق من إعلان الحكم لنهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 37 نجح البديل محمود الرملي في تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد ثواني من دخوله ليمنح التحدي 3 نقاط ثمينة ابقت على حظوظه في التأهل للرباعي .

وبعد هذه المباراة رفع التحدي رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد نجوم اجدابيا عند 8 نقاط وليهبط بشكل رسمي لمصاف الدرجة الأولى .

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